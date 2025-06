Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 18 | 25

Benvenuti a questa breve panoramica sulla viabilità di Roma e del Lazio del 15 giugno 2025 alle ore 18:25. Astral Infomobilità vi tiene aggiornati sulle principali criticità, tra code e rallentamenti, per garantirvi un viaggio più sicuro e consapevole. Scopriamo insieme le ultime notizie sulla situazione del traffico e come muoversi al meglio in questa frenetica città. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Astral infomobilità un saluto bel trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura code per incidente sulla A12 Civitavecchia con code tra Santa Severa Cerveteri in direzione Roma sulla Flaminia a causa di un incidente strada chiusa tra Trullo Rignano Flaminio nei due sensi Passiamo al Raccordo Anulare dove abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna tra Roma sud e l'interno abbiamo preso i rallentamenti tra Salaria il Cassia bis è all'altezza di Aurelia cosa è sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio e la tangenziale verso il centro ci sta in coda anche sulla Roma Fiumicino trapunte raccordo verso Roma sulla via Aurelia code a tratti tra Palidoro e Malagrotta verso raccordo code per traffico sulla Colombo tra Castel Fusano via di Malafede verso l'Eur sulla Pontina code tra Pomezia e Castel di Decima direzione Roma sulla via Litoranea 3 Campo Ascolano Torvaianica nei due sensi di marcia sulla Flacca lunghe code da Formia Sperlonga in direzione Terracina a Federico Di Lernia mobilità tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 18:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su X

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale.