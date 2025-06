Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 17 | 25

Scopri le ultime novità sulla viabilità a Roma e nel Lazio! La redazione di Astral Infomobilità ha monitorato in tempo reale le condizioni del traffico, segnalando rallentamenti e code lungo il raccordo anulare, la via Aurelia e la Pontina tra Pomezia e Castel di Decima. Restate aggiornati per affrontare al meglio il vostro viaggio di stasera, partendo alle 20. Ecco tutto quello che c’è da sapere per muoversi senza stress!

Astral infomobilità assolutamente trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura il raccordo anulare rallentamenti in esterna trapuntina diramazione Roma Sud su via Aurelia code a tratti tra Palidoro Malagrotta verso raccordo cose sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima in direzione Roma incontrati sulla via Litoranea tra Campo Ascolano Torvaianica i due sensi di marcia partiamo alle 20 da oggi fino al 7 luglio nella cornice del Circo Massimo sono 11 i concerti in calendario sono previste chiusure nell'aria dell'evento e deviazioni per oltre 15 linee di superficie

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

