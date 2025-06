Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 16 | 25

Benvenuti alla nostra panoramica sulla viabilità nella regione Lazio del 15 giugno 2025 alle ore 16:25. La circolazione, al momento, si presenta fluida e senza importanti disagi su raccordo, principali strade e autostrade, ad eccezione di alcune code locali. In particolare, sulla Pontina tra Pomezia e Spinaceto in direzione Roma e sulla litoranea tra Campo Ascolano e Torvaianica, registriamo rallentamenti che richiedono attenzione. Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti sul traffico.

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura il traffico al momento la circolazione risulta senza particolari disagi sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione fatta eccezione per delle code a tratti sulla Pontina tra Pomezia e Spinaceto in direzione Roma cosa tratti anche sulla litoranea tra Campo Ascolano Torvaianica due sensi di marcia facciamo alle 20 da oggi fino al 7 luglio nella cornice del Circo Massimo sono 11 i concerti in calendario sono previste chiusure nell'area dell'evento e deviazioni per oltre €15 di superficie dettagli su infomobilità punto Astral Spa a Federico Di Lernia Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

