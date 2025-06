Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a Infomobilità Lazio, il vostro punto di riferimento per gli aggiornamenti sul traffico nella regione. Oggi, 15 giugno 2025 alle ore 15:25, registriamo un traffico generalmente fluido su gran parte delle autostrade e strade principali, con alcune eccezioni: code dovute a incidenti sulla via Appia a Frattocchie e su Viale San Lorenzo. Restate con noi per tutte le novità e consigli utili per un viaggio sicuro e senza intoppi.

Astral infomobilità Un saluto Ben trovati dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il traffico al momento risulta regolare Sulla maggior parte delle autostrade strade della Regione fatta eccezione per delle code per incidente su via Appia all'altezza di Frattocchie direzione Albano code per incidente anche su Viale San Lorenzo all'altezza di via Della Moletta località San Lorenzo sulla litoranea Campo Ascolano Torvaianica nei due sensi di marcia passiamo agli eventi da oggi fino al 7 luglio nella cornice del Circo Massimo sono 11 i concerti in calendario chiusure nell'area del Circo Massimo e delle deviazioni per oltre 15 linee di superficie per tagli su infomobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 15:25

In questa notizia si parla di: regione - lazio - viabilità - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ - X Vai su X

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata.