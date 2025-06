Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 13 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a informarvi in tempo reale sulla viabilità della zona. Oggi, 15 giugno 2025, alle ore 13:25, registriamo rallentamenti e code sulla strada statale Pontina, tra il Grande Raccordo di Spinaceto e Castel Romano, a causa di incidenti. La situazione si estende anche sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica, rendendo fondamentale pianificare percorsi alternativi per arrivare a destinazione in sicurezza e nel minor tempo possibile.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla strada statale Pontina per incidente traffico rallentato con code dal Grande Raccordo di Spinaceto direzione Latina in senso contrario sempre per incidente code altezza Castel Romano rallentamenti e code sulla litoranea tra Castel Fusano di Torvaianica nei due sensi di in via Aurelia si sta in coda per l'intenso traffico tra Torre in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia mentre a Maccarese si rallenta sulla principale via del Buttero tra Viale rospigliosi e viale di Castel San Giorgio Fregene per il trasporto pubblico il servizio ferroviario Metromare torna regolare a seguito delle operazioni di ripristino tra Ostia antica e Colombo a seguito di problemi tecnici sulla linea per fare veloce lastra alle pubblica è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 13:25

In questa notizia si parla di: regione - lazio - viabilità - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ Vai su Facebook

Concerto #EdSheeran #StadioOlimpico #Roma #14giugno previste temporanee #chiusure e modifiche alla #viabilità su: #LungotevereDiaz, #ViadelForoItalico (carreggiata direzione Salaria), #VialeBoselli @RegioneLazio #viabiliLAZ - X Vai su X

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata.