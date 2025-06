Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 12 | 25

Ben trovati, ascoltatori di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, 15 giugno 2025, alle ore 12:25, segnaliamo rallentamenti e code sulla strada statale Pontina tra il Grande Raccordo di Spinaceto e Latina, e sulla via Litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche sull’Aurelia a causa di un incidente. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla strada statale Pontina per incidente traffico rallenta con code tra il grande raccordo di Spinaceto direzione Latina rallentamenti e code sulla via Litoranea 3 Castel Fusano e Torvaianica nei due sensi di marcia mentre mi ha detto niente si rallenta tra Aprilia Campo di Carne direzione ci spostiamo in via Aurelia dove un incidente rallenta il traffico tra Malagrotta e Castel di Guido direzione Civitavecchia mentre a Maccarese rallentamenti sulla principale viale rospigliosi tra Viale Tre Denari e viale di Castel San Giorgio direzione Fregene dal laccio laterale infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

In questa notizia si parla di: regione - lazio - viabilità - roma

