Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 11 | 25

Ben trovati con Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a tenervi aggiornati sulla viabilità della zona di Roma. Oggi, alle 11:25 del 15 giugno 2025, si segnalano rallentamenti significativi sul Grande Raccordo Anulare tra Laurentina e Puntina, con code in carreggiata interna. Traffico intenso anche tra Ostiense e Fiumicino sulla statale Pontina, oltre a rallentamenti tra Torre in Pietra e Polidoro sulla via Aurelia. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla vostra viabilità quotidiana.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare si rallenta tra Laurentina e puntina in carreggiata interna rimanendo interna si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite Ostiense e Roma Fiumicino sulla statale Pontina si rallenta tra il grande raccordo per via di Pratica direzione in via Aurelia traffico rallentato tra Torre in Pietra e Polidoro direzione Civitavecchia ci spostiamo a Castel Gandolfo dove un incidente rallenta il traffico sulla strada provinciale Maremmana terza in prossimità dell'incrocio con via Antonio Gramsci nei due sensi di marcia percorrendo via Nettunense rallentamenti tra via di Santa fumia e Pavona direzione Aprilia da cardiologia Duster in rubrica è tutto il prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 11:25

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione presso il Palazzo dei Congressi di Roma fino a mercoledì 21 maggio, nell’area della Regione Lazio alla presenza di amministratori locali e gestori di impianti e stazioni sciistiche, si è dibattuto del Protocol Vai su Facebook

Regione Lazio (@RegioneLazio) Vai su X

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”; Regione Lazio, al via due opere pubbliche per la viabilità.