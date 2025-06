Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 10 | 25

Benvenuti agli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della regione, vi tiene informati sulle condizioni del traffico in tempo reale, aiutandovi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Attualmente, il Grande Raccordo Anulare presenta rallentamenti tra la Romanina e la Laurentina, con code anche tra Ostiense e Fiumicino. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e consigli di viaggio.

Astral infomobilità Bentrovati lo ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare traffico rallentato tra la Romania e la app in carreggiata interna rimanendo interna code tra Ostiense Roma Fiumicino in via Aurelia lunghe code tra Torre in Pietra e Polidoro direzione Civitavecchia percorrendo la strada provinciale Claudia un cantiere attivo la mette il traffico in prossimità di via Tragliatella nei due sensi di marcia sulla statale Pontina si rallenta tra Spinaceto e via di Pratica direzione Latina mentre in via Appia traffico rallentato Ada in prossimità dell'incrocio con via Rocca di Papa direzione Velletri radiologia ed astrale in rubrica è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio