Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 09 | 25

Benvenuti a Astral Infomobilità, il vostro punto di riferimento per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nel Lazio. Oggi, 15 giugno 2025, alle 09:25, si registrano rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare tra le uscite Ardeatine e in via Aurelia, con code significative tra Torrimpietra e Palidoro verso Civitavecchia. Continuiamo a monitorare la situazione per garantirvi un viaggio più sicuro e fluido. Restate sintonizzati!

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare traffico rallentato tra le uscite Ardeatine puntina in carreggiata interna in via Aurelia lunghe code per traffico intenso tra torrimpietra-palidoro direzione Civitavecchia percorrendo la strada provinciale Braccianese Claudia un cantiere attivo rallenta il traffico in prossimità di via Tragliatella nei due sensi di marcia fino all'altra in via di Pratica altezza Castel Romano direzione via del Mare in provincia di Latina percorrendo la strada statale Appia Domiziana traffico rallentato Concorde Formia Trabia America Taro e via dei Campi direzione Strada Regionale Franca in chiusura il trasporto pubblico ferrovia Metromare al momento sospesa tra Ostia antica e Colombo per problemi tecnici in corso le operazioni di ripristino del servizio sociale veloce da Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

