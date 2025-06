Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-06-2025 ore 07 | 25

Buongiorno e ben trovati all'ascolto di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità della regione Lazio. Oggi, alle ore 07:25 del 15 giugno 2025, il traffico si presenta generalmente regolare sul Grande Raccordo Anulare e sulle principali autostrade, sebbene un cantiere sulla strada provinciale Braccianese Claudia provochi rallentamenti vicino a via Tragliatella. Continuate a seguire gli aggiornamenti per un viaggio sereno e senza intoppi.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio percorrendo la strada provinciale Braccianese Claudia un cantiere attivo rallenta il traffico in prossimità di via Tragliatella nei due sensi di marcia in via Cristoforo Colombo si rallenta altezza usano direzione Ostia nel territorio di Velletri traffico rallentato con code in via dei Cinque Archi tra via Soleluna e via Colle zioni direzione Appia percorrendo via Appia si rallenta in prossimità dei centri a Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di marcia