Via Pietro Scaglione | Rifiuti ovunque e mancato spazzamento è sempre la stessa situazione da anni

Via Pietro Scaglione continua a essere un esempio di degrado, con rifiuti ovunque e l’assenza di spazzamento da mesi. La costante ripetizione di questi disservizi, ormai diventati una triste consuetudine, evidenzia l’urgenza di interventi concreti. Questa volta, il problema riguarda la plastica e la mancata manutenzione della strada, situazione che non può più essere tollerata. È arrivato il momento di pretendere risposte e soluzioni efficaci.

Ormai è diventata una prassi segnalar questi disservizi di mancata raccolta differenziata, stavolta tocca alla plastica. Comunque da mesi, non viene svolto il servizio di spazzamento su tutta la strada. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Via Pietro Scaglione: "Rifiuti ovunque e mancato spazzamento, è sempre la stessa situazione da anni"

