Via Monti una latrina a cielo aperto tra chi la usa per i suoi bisogni i rifiuti e l' incuria | la denuncia di un cittadino FOTO

Via Monti, un angolo di degrado a cielo aperto tra rifiuti, bisogni lasciati all'incuria e un senso di abbandono che perdura da tempo. Questa strada, situata proprio dietro la cattedrale San Cetteo e a due passi da piazza Alessandrini, si contrappone agli importanti lavori di riqualificazione in corso nella zona. La denuncia di un cittadino, accompagnata da una foto eloquente, mette in luce una realtà che richiede interventi immediati e concreti.

