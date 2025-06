Via Jelenia Gora lotta ai parcheggi selvaggi

Via Jelenia Gora si trasforma: una serie di interventi mirati sta rivoluzionando il volto della zona. Con l’obiettivo di migliorare sicurezza, viabilità e decoro urbano, le autorità , guidate dall’assessore Boschetti, hanno avviato iniziative concrete come l’installazione di staccionate strategiche per contrastare i parcheggi selvaggi in aree verdi. Tra i luoghi interessati, più che mai emerge la volontà di rendere la città più ordinata e vivibile per tutti.

Negli ultimi giorni, sono stati avviati significativi interventi per migliorare la sicurezza, la viabilità e il decoro urbano in diverse zone della città . Le autorità , con l’assessore alla viabilità Mirko Boschetti, stanno lavorando a un piano per rendere le strade cittadine più sicure e ordinate. Il primo passo è stato l’installazione di staccionate in punti strategici per contrastare i parcheggi selvaggi nelle aree verdi. Tra i luoghi interessati, il vecchio ospedale - ora Cau - e via Jelenia Gora a Milano Marittima sono stati protagonisti di interventi mirati. Qui, spesso, infatti, veicoli parcheggiati in modo scorretto deturpavano il paesaggio e mettevano a rischio l’incolumità dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Jelenia Gora, lotta ai parcheggi selvaggi

