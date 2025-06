Via Consolare Pompea strada e pista ciclabile allagate

Una fresca allerta sorge in via Consolare Pompea: una copiosa perdita d'acqua ha causato allagamenti sulla strada e sulla pista ciclabile, creando potenziali pericoli per ciclisti e pedoni. La segnalazione di un lettore evidenzia l’urgenza di interventi rapidi per garantire sicurezza e ripristinare la normale viabilità . Restate con noi per gli aggiornamenti e le soluzioni in arrivo.

Copiosa perdita d'acqua in via Consolare Pompea. Nei pressi dei famosi "cannoni", un tratto di strada e della parallela pista ciclabile risultano allagati con evidenti pericoli soprattuto per chi transita sui mezzi a due ruote. La segnalazione di un lettore.

