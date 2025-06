Via Calhanoglu dentro 3 campioncini | il progetto young di Chivu prende forma

Via Calhanoglu e l'inserimento di tre giovani talenti: la strategia di Chivu si fa concreta, segnando un’evoluzione decisa per l’Inter. Una mossa che parla più delle parole, svelando un progetto ambizioso e rivoluzionario. L’idea di costruire un futuro solido con volti freschi e idee chiare è il cuore di questa nuova fase. E il cammino dell’Inter verso un ciclo vincente sta iniziando proprio così...

Una scelta che parla più delle parole, e che racconta un’Inter pronta a cambiare rotta. Dentro il nuovo corso ci sono volti giovani e idee chiare. Chivu comincia a lasciare la sua impronta (Foto: Ansa) – serieanews.com Che quest’anno sarebbe stato un anno di transizione, lo si era capito già dalle scelte fatte dopo la finale di Champions League. Non solo l’addio a Inzaghi, ma anche la scelta del suo successore ha raccontato, seppur senza proclami, la direzione presa dal club nerazzurro. Riconfermare Inzaghi avrebbe significato un tentativo di rilancio, ma anche una certa ansia latente da parte di Marotta e degli uomini mercato. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Via Calhanoglu, dentro 3 campioncini: il progetto “young” di Chivu prende forma

In questa notizia si parla di: calhanoglu - campioncini - chivu - progetto

Chivu: "Sorpreso da chiamata, Parma ha grande progetto"

Scrive video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...