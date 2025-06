Verstappen è stufo delle solite domande | in Canada sbotta poi fa un gesto con le braccia

Max Verstappen, stanco delle continue domande sul rischio di penalità, manifesta tutta la sua frustrazione in Canada con un gesto eloquente. Il campione olandese, ormai esasperato, denuncia pubblicamente come queste questioni stiano diventando un peso inutile, disturbando la sua concentrazione e il suo spirito competitivo. La sua reazione mette in luce quanto la pressione mediatica possa influenzare anche i più grandi talenti. Ma come si evolverà questa vicenda?

Il pilota olandese prende male l'ennesimo riferimento al rischio penalità che potrebbe costargli la squalifica per il prossimo GP. "È da giovedì che ne parlate. questa cosa mi fa incazzare. La trovo fastidiosa e infantile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: verstappen - stufo - solite - domande

Lewis Hamilton ha ricevuto una penalità di 3 posizioni in griglia per aver ostacolato Max Verstappen durante le qualifiche Verstappen partirà dalla quarta posizione nel GP di Monaco. #MemasGP #MonacoGP Vai su Facebook

Verstappen è stufo delle solite domande: in Canada sbotta poi fa un gesto con le braccia.

Verstappen è stufo delle solite domande: in Canada sbotta poi fa un gesto con le braccia - Il pilota olandese prende male l'ennesimo riferimento al rischio penalità che potrebbe costargli la squalifica per il prossimo GP ... Segnala fanpage.it