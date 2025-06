Verso un G2 Usa-Cina? Quale ruolo dell’Ue secondo Angiolillo

L’intesa tra USA e Cina su terre rare e semiconduttori, secondo Angiolillo, rappresenta un passo cruciale nel definire il ruolo dell’Europa nel nuovo equilibrio globale. Più che una semplice tregua, si tratta di un atto di distensione che potrebbe influenzare i rapporti internazionali e le strategie di sviluppo del Vecchio Continente. Con questa mossa, l’Europa si trova chiamata a ridefinire la propria posizione in un contesto di grande tensione e opportunità.

L'intesa di Londra tra Usa e Cina su terre rare e semiconduttori rappresenta qualcosa di diverso sia da una tregua provvisoria che da un accordo stabile e duraturo. Definiamola per ora un atto di distensione in una fase di acceso confrontoscontro tra le due potenze. Il punto di incontro dei negoziati sembrerebbe essere trovato su un allentamento reciproco delle restrizioni all'export di terre rare e magneti dalla Cina verso gli Usa e di chip e software nel percorso inverso. Questa distensione andrebbe a cristallizzare il sistema di dazi con un complessivo 55% lato Washington e 10% lato Pechino.

