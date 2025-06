Versione umana delle AI del MCU in Vision | scopri il motivo per cui sarà protagonista

Scopri come Vision, l'intelligenza artificiale divenuta umano, si prepara a riaccendere l’universo Marvel con una serie tv che promette emozioni e nuovi orizzonti narrativi. Un viaggio tra tecnologia e umanità, dove le AI non sono più solo macchine ma protagonisti profondamente umani. La domanda è: cosa ci riserva questa rivoluzione digitale? Ecco tutto quello che sappiamo sul ritorno di Vision, un personaggio che potrebbe cambiare le regole del gioco.

anticipazioni sulla serie tv Vision: il ritorno delle intelligenze artificiali in forma umana. La produzione Marvel Studios dedicata a Vision si prepara a esplorare nuove dinamiche all'interno dell'universo Marvel, con un focus particolare sul riemergere di intelligenze artificiali trasformate in esseri umani. Questa serie, ancora priva di un titolo ufficiale, promette di approfondire i rapporti tra l'ex Vendicatore e le versioni più realistiche delle IA presenti nel Marvel Cinematic Universe (MCU). La narrazione potrebbe svilupparsi attraverso vari scenari: dalla rappresentazione mentale di Visione alla sua possibile creazione di corpi umani per le IA.

Vision: la serie presenterà una versione umana di E.D.I.T.H. da Spider-Man: Far From Home - La serie "Vision" esplorerà una versione umana di E.D.I.T.H. da "Spider-Man: Far From Home", approfondendo il viaggio del personaggio dopo gli eventi di "WandaVision".

