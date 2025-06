Vengo dalla Puglia È la decima volta

L’Ave Maria è la melodia che accompagna il mio cuore in ogni passo di questo pellegrinaggio. Provenendo dalla Puglia, torniamo ogni anno con una fede profonda e un desiderio di rinnovare la nostra devozione. Per me, questo viaggio rappresenta un momento di spiritualità e di speranza, un’occasione per rafforzare i legami con la mia comunità e per portare avanti le preghiere più care. È un’esperienza che arricchisce l’anima e alimenta la mia dedizione al bene.

"Veniamo in gruppo da Toritto, in provincia di Bari, siamo qui a Macerata per il pellegrinaggio per la decima volta. È per me un appuntamento fisso. Io sono un’insegnante – spiega Giulia Cassano –, ogni volta che finisce la scuola vengo qui a pregare per il mio lavoro, perché io riesca sempre fare il bene per gli altri. Porto le preghiere dei miei alunni e dei miei amici, e queste preghiere mi danno forza durante il cammino. L’Ave Maria è la nostra preghiera, quella a cui ricorriamo per i bisogni, perché la Madonna assista le nostre famiglie e i nostri malati. Ricorriamo a lei, la preghiera è il nostro urlo affinché lei scenda tra noi e ci trasmetta il suo bene". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Vengo dalla Puglia. È la decima volta"

In questa notizia si parla di: volta - vengo - decima - puglia

È #Gorizia la città dove i giovani vivono meglio. E non è la prima volta che succede. A dirlo sono i dati pubblicati dal Sole24ore nella nota classifica sulla “Qualità della vita per generazioni”. L’edizione 2025 degli indici generazionali del Sole 24 Ore è stata pre Vai su Facebook

Vengo dalla Puglia. È la decima volta.

"Vengo dalla Puglia. È la decima volta"

ilrestodelcarlino.it scrive: "Veniamo in gruppo da Toritto, in provincia di Bari, siamo qui a Macerata per il pellegrinaggio per la decima volta.