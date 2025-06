Vengo con la benedizione di De Bruyne | altro super colpo del Napoli | Intesa per un prestito con diritto

La chiave di volta di questa intesa è la strategia vincente del Napoli, che punta a rafforzare la rosa con acquisti di alto livello come il recente colpo di De Bruyne, garantendo un futuro competitivo sia in Italia che in Europa. Con la conferma di Conte e un progetto ambizioso, i partenopei si preparano a scrivere una nuova stagione da protagonisti.

Il Napoli punta a costruire una rosa importante che possa dire la sua non solo in campionato ma anche in Champions. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è riuscito a convincere Antonio Conte a rimanere sulla panchina azzurra per la prossima stagione, un segnale forte delle ambizioni del club. La chiave di volta di questa intesa è stata la promessa di un budget significativo per il mercato, destinato a rinforzare la squadra e a costruire un ciclo vincente. Questo notevole stanziamento ha già portato a un colpo di mercato sensazionale: l'ufficialità dell'arrivo di Kevin De Bruyne.

Calciomercato Napoli, colpo dalla Spagna: c’è l’intesa con il club - Il Napoli è pronto a un colpo di calciomercato dalla Spagna, con un'intesa quasi raggiunta con il club interessato.

