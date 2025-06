Venezia un tuffo in laguna contro le nozze di Bezos

Venezia si prepara a fare un gesto simbolico di protesta contro le nozze da sogno tra Jeff Bezos e la città, simbolo di bellezza e storia. Una risposta creativa e provocatoria che unisce tradizione e attivismo, invitando tutti a riflettere sul valore culturale e ambientale di questa meravigliosa laguna. La tappa veneziana si trasforma così in un atto di denuncia, dimostrando che anche le storie più antiche possono essere portatrici di messaggi moderni e potenti.

Una torta nuziale indigesta, quella che i veneziani si preparano a confezionare per le nozze del secolo tra il padrone di Amazon e terzo uomo più ricco del pianeta, Jeff .

“Lauren Sanchez cambierà 27 abiti da sposa in 3 giorni per il matrimonio con Jeff Bezos a Venezia”: tutte le indiscrezioni sulle nozze vip - Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia stanno facendo il giro del mondo, con dettagli che lasciano senza fiato.

Venezia tra lusso e romanticismo: la città delle gondole scelta da Jeff Bezos per le sue nozze; Il matrimonio di mister Amazon in laguna: «No a una Venezia ridotta a location». Il dibattito in città; Dolce laguna, le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Venezia, le nozze milionarie di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: le indiscrezioni (e le proteste)

Come scrive msn.com: Cospicuo il gruppo delle celebrity hollywoodiane, con, tra gli altri, Lady Gaga, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Katy Perry ...