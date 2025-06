Venezia in azione il comitato contro le nozze di Jeff Bezos

Venezia si prepara a scendere in piazza contro il misterioso arrivo di Jeff Bezos per il suo matrimonio con Lauren Sanchez. Il comitato "No space for Bezos" non si ferma e promette nuove azioni di protesta, tra blitz simbolici e mobilitazioni convinte. La città , custode di un patrimonio unico, si oppone con determinazione a quello che percepisce come un'irruzione di troppo. La resistenza continua, perché Venezia è di tutti, e il rispetto non si negozia.

L'esatta data di arrivo di Jeff Bezos in Laguna per convolare a nozze con la giornalista colombiana Lauren Sanchez è ancora top secret, ma il comitato "No space for Bezos" comunque non ci sta. Dopo i blitz sul campanile di San Giorgio e sul Ponte di Rialto gli attivisti annunciano altre giornate di resistenza - così le definiscono - per boiccotare i tre giorni di sontuosi festeggiamenti che potrebbero celebrarsi - sembra - tra il 26 e il 28 giugno. Per la maggioranza dei veneziani sarà comunque una grande occasione per l'economia e l'immagine della città a livello mondiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Venezia, in azione il comitato contro le nozze di Jeff Bezos

In questa notizia si parla di: bezos - comitato - nozze - jeff

Jeff Bezos, matrimonio a Venezia: nasce il comitato contro le nozze di "mister" Amazon Vai su Facebook

A Venezia è nato un comitato contro il matrimonio di Jeff Bezos: si oppone all’occupazione di molti spazi della città affittati al proprietario di Amazon per festeggiare le nozze insieme a 250 invitati Vai su X

A Venezia è nato un comitato contro il matrimonio di Jeff Bezos; Jeff Bezos e Lauren Sánchez: Venezia si spacca. Ecco chi dice sì al matrimonio del miliardario in laguna; Il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia tra lusso e turismo.

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: Venezia si spacca. Ecco chi dice sì al matrimonio del miliardario in laguna - Mentre le proteste anti Bezos hanno fatto il giro del mondo, in laguna c'è anche chi sostiene eventi come questo per la ricaduta economica sulla città ... Secondo vanityfair.it