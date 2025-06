Velox Giovanissimi | Corridonia Recanatese e altre squadre locali nei quarti di finale

Il calcio giovanile del nostro territorio si fa notare con forza ai quarti di finale del Velox Giovanissimi, un torneo che mette in mostra il talento e la passione delle squadre locali. Corridonia, Recanatese, Academy Civitanovese e Maceratese sono tra le otto migliori d’Italia, e oggi si sfideranno per conquistare le semifinali. La passione è alle stelle: il futuro del calcio regionale si gioca sul campo.

Corridonia, Recanatese, Academy Civitanovese e Maceratese: il nostro territorio fa la voce grossa nei quarti di finale del Velox Giovanissimi. Sono rimaste otto formazioni tra le migliori della 36ª edizione e la metà sono proprio della provincia. Oggi tutti in campo, per continuare il sogno e raggiungere le semifinali, questo il programma: alle 17.30 al "Gironella" di Villa Potenza il match Portuali – Recanatese, alle 21 Corridonia - Invictus. Stessi orari ma allo Stadio della Vittoria, Academy Civitanovese - Campiglione e in serata Moie Vallesina – Maceratese. Negli ottavi ci sono state cinque vittorie di misura, una sfida terminata ai rigori e due goleade. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net