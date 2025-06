Vasseur sta portando la Ferrari al disastro ma dà la colpa ai giornalisti cattivoni

Frederic Vasseur, alla guida della Ferrari da tre anni, si trova sotto accusa per le prestazioni del team, ma in un colpo di scena, l’ingegnere francese scarica le responsabilità sui giornalisti cattivoni. La pressione cresce e le critiche si fanno più intense, alimentando un fuoco che rischia di compromettere il futuro di una delle case di Formula 1 più prestigiose. Ma qual è davvero la verità dietro le quinte?

Vasseur sta portando la Ferrari al disastro ma per lui la colpa è dei giornalisti cattivoni Un francese è per sempre, come un diamante. Frederic Vasseur, da tre anni capo supremo della Ferrari, con risultati diciamo rivedibili, è sbottato perché l’altro giornali autorevoli (quali il Corsera e la Gazzetta) hanno scritto che di questo passo a fine stagione sarà messo alla porta da John Elkann I giornali hanno anche fatto il nome di Enrico Balbo, responsabile dell’aerodinamica della Red Bull, che sarebbe molto vicino al trasferimento a Maranello. Vasseur l’altro giorno ha tirato un pistolotto ai giornalisti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vasseur sta portando la Ferrari al disastro ma dà la colpa ai giornalisti cattivoni

