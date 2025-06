Vasco Rossi saluta i fan che lo ' assediano' sul lungomare|VIDEO

Sul suggestivo Lungomare di Napoli, Vasco Rossi saluta i fan con un breve ma emozionante gesto, mentre cresce l’attesa per le sue due serate al Maradona il 16 e 17 giugno. Un saluto che racchiude l’affetto di una rockstar che non smette di sorprenderti, anche nei momenti più semplici. La voglia di vivere la musica di Vasco si fa sentire forte, pronto a regalare emozioni indimenticabili sul palco.

Il saluto breve, troppo breve, di Vasco Rossi ai fan all'esterno dell'hotel Excelsior sul Lungomare di Napoli. Cresce l'attesa per la due giorni di concerti al Maradona del 16 e 17 giugno.

