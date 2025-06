Vandali in azione al Parco Verde | fuochi e panchine distrutte

Un gesto di festa e convivialità trasformato in un atto di vandalismo: al Parco Verde di Astea, a Campocavallo di Osimo, il 2 giugno si è consumata una notte di distruzione. Fuochi e panchine devastate sono il segnale di un problema che richiede attenzione e rispetto collettivo, perché il patrimonio pubblico merita cura e tutela. È ora di fare fronte comune per proteggere i nostri spazi verdi e restituirli alla comunità.

Il parco Verde energia di Astea a Campocavallo di Osimo è stato preso di mira non solo dai vandali ma anche da coloro che, non nutrendo rispetto per il patrimonio pubblico, hanno rovinato parte dell’esistente costringendo la proprietà a correre ai ripari. Sarebbe avvenuto il 2 giugno, quando in tanti, come da tradizione, si sono ritrovati al parco per celebrare la festa della Repubblica in compagnia. Alcuni hanno acceso fuochi per il barbecue, vietati, lasciato cumuli di cenere a terra e danneggiato con le fiamme alcune piante nonché diverse panchine, già rimosse per la sostituzione dell’Astea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vandali in azione al Parco Verde: fuochi e panchine distrutte

