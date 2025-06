Vandali in azione a Fratte | spunta una nuova scritta dei no vax

Vandali in azione a Fratte, un quartiere di Salerno, dove una scritta No Vax è apparsa sul muro lungo via dei Greci, alimentando tensioni e preoccupazioni. Il messaggio, audace e provocatorio, recita: “Governi Omicidi usano vax e crisi per genocidi”. Il nuovo episodio di vandalismo solleva ancora una volta il tema della sicurezza e del rispetto delle opinioni, spingendo le autorità a intervenire prontamente per tutelare la comunità.

Vandali in azione nel quartiere Fratte, a Salerno. Ignoti, infatti, hanno imbrattato un muro situato lungo via dei Greci (la strada che conduce al centro commerciale Le Cotoniere ed è collegata con Baronissi) con una scritta dei No vax: "Governi Omicidi usano vax e crisi per genocidi".

