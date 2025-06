Valsassina va a cercare funghi col padre e scompare | ritrovato senza vita trentenne lecchese

Una tranquilla escursione in cerca di funghi si è trasformata in una tragedia: un giovane lecchese, scomparso nei boschi sopra Crandola in alta Valsassina, è stato ritrovato senza vita. L’allarme è scattato quando il padre, preoccupato per il mancato ritorno del figlio, ha chiamato i soccorsi. Questa vicenda ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e pericolosa, anche durante le gite più innocue.

Un giovane escursionista, un trentenne lecchese, è stato trovato morto dopo essere stato dato per disperso da questa mattina nei boschi sopra Crandola (Lecco) in alta Valsassina. L'allarme era scattato in tarda mattinata quando il padre del disperso aveva lanciato l’allarme. Stando a quanto si è potuto apprendere, i due erano saliti in Valsassina di prima mattina per un’escursione in cerca di. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Valsassina, va a cercare funghi col padre e scompare: ritrovato senza vita trentenne lecchese

In questa notizia si parla di: valsassina - padre - trentenne - lecchese

Crandola: escursionista trovato senza vita; Disperso da stamattina, trovato corpo di escursionista 30enne; Tragedia di Margno, proseguono le indagini: rinvenuti due cellulari. Oggi le autopsie.

Valsassina, va a cercare funghi col padre e scompare: ritrovato senza vita trentenne lecchese - Un giovane escursionista, un trentenne lecchese, è stato trovato morto dopo essere stato dato per disperso da questa mattina nei boschi sopra Crandola (Lecco) ... Riporta msn.com