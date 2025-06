Valerio Bianchini | il legame speciale con Cantù e il basket italiano

Valerio Bianchini, icona indiscussa del basket italiano, rivela il suo rapporto speciale con Cantù, città che ha segnato la sua carriera e il suo cuore. Dalla sua esperienza come assistente di Taurisano nel 1970 all’immersione nel nucleo della famiglia Allievi, Bianchini ha vissuto un legame profondo con questa comunità. La passione, la storia e i successi condivisi fanno di Cantù molto più di una semplice tappa: è un pezzo di vita.

Valerio Bianchini, uno dei padri nobili della panchina italiana, racconta il suo legame con Cantù, una città che considera speciale. Che rapporto ha con Cantù? "Di particolare affetto. Sono stato assistente di Taurisano nel 1970, un'esperienza che mi ha fatto conoscere il nucleo centrale della società, la famiglia Allievi. Aldo era dotato di grandissima intelligenza e senso pratico: riusciva a tenere testa a potentati come Milano e Varese. Una base solida, allargata poi a figure come Pierluigi Marzorati e oggi Roberto Allievi, che ha tentato in tutti i modi di riportare Cantù ai vertici, nel rispetto della sua tradizione.