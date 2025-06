Valentino Rossi bersagliato dalla sfortuna alla 24 Ore di Le Mans | si ritira quando era al comando!

Valentino Rossi, il celebre 'Dottore', ha affrontato un rocambolesco e sfortunato percorso alla 24 Ore di Le Mans, dove il suo talento si è scontrato con la malasorte. Nonostante un'eccellente performance in equipaggio, la sua avventura si è conclusa prematuramente, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ora, il campione piemontese si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera, dimostrando che la passione non si ferma davanti a nulla.

Valentino Rossi non è riuscito a completare la 93ma edizione della 24 Ore Le Mans. Il ‘Dottore’ è stato costretto a ritirarsi a 13 ore e 23 minuti dalla conclusione quando si trovava in lotta per la vittoria finale al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 schierata dal Team WRT. L’italiano ha svolto un lavoro esemplare insieme al compagno di squadra Ahmad Al Harthy ed a Kelvin van der Linde. Quest’ultimo è stato protagonista di un incidente della notte, un episodio sfortunato che ha causato il ritiro dell’auto n. 46. Un problema elettrico ha portato il sudafricano nella ghiaia delle ‘Curve Porsche’, l’ex vincitore della 24h del Nurburgring non ha potuto controllare la vettura che virtualmente si collocava al comando della classe LMGT3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Valentino Rossi bersagliato dalla sfortuna alla 24 Ore di Le Mans: si ritira quando era al comando!

