Valdano all’attacco | Mondiale per Club un circo torneo irregolare

Valdano, ex stella del Real Madrid e campione del Mondo con l’Argentina, non ha esitato a criticare duramente il Mondiale per Club, definendolo un torneo irregolare e un circo finanziario. Con l’attacco di questa notte tra Al-Ahly e Inter Miami, cresce l’attesa per le altre sfide. Ma qual è il vero prezzo di queste competizioni sponsorizzate dal denaro? La risposta potrebbe cambiare per sempre il nostro modo di vedere il calcio internazionale.

Valdano, ex grande giocatore del Real Madrid e della Nazionale argentina campione del Mondo nel 1986, ha attaccato duramente il Mondiale per Club. Nella notte è iniziato il torneo, con il pareggio a reti inviolate tra gli egiziani dell’Al-Ahly e l’Inter Miami di Leo Messi. Oggi le altre partite. DIO DENARO – Jorge Valdano nel suo editoriale su El Pais sotterra il Mondiale per Club, iniziato questa notte: « Il Mundialito? Dimostra come il denaro governa, e ci lascia con la percezione che il calcio stia crescendo, ma la sua anima soffre perché le sue radici si stanno indebolendo. Più che una dichiarazione d’intenti, il Mundialito rivela una dichiarazione d’interessi ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Valdano all’attacco: «Mondiale per Club un circo, torneo irregolare»

La nazionale argentina campione del mondo in Messico nel 1986. In piedi da sx : Batista, Cuciuffo, Orticolaechea', Pumpido, Brown, Ruggeri, Maradona ; acc.sx : Burruchaga, Giusti, Enrique, Valdano....All. Carlos Bilardo Vai su Facebook

