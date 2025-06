Valcareggi | Pioli torna per la città non per la società Un po’ di spirito fiorentino!

Valcareggi, con il suo spirito fiorentino e un pizzico di passione autentica, si è espresso ai microfoni di Lady Radio sul possibile ritorno di Pioli alla Fiorentina. Un rientro che non riguarda solo la società, ma soprattutto la città e i tifosi, pronti a riscoprire insieme l’entusiasmo e la grinta di un passato glorioso. La sua visione offre uno sguardo unico su questa vicenda, aprendo nuove prospettive per il futuro viola.

Valcareggi è intervenuto ai microfoni di Lady Radio rilasciando un'intervista dove ha commentato il probabile ritorno di Pioli alla Viola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Valcareggi: “Pioli torna per la città, non per la società. Un po’ di spirito fiorentino!”

In questa notizia si parla di: valcareggi - pioli - torna - città

FURIO VALCAREGGI HA RILASCIATO UNA INTERVISTA SU LADY RADIO. HA COMMENTATO ALCUNI DEI TEMI CALDI IN CASA VIOLA, DALL'ALLENATORE AL CALCIOMERCATO PIOLI? ?"La sua esperienza e il suo spessore lo rendono la scelt Vai su Facebook

Valcareggi: Pioli è stato convinto da Firenze, non dalla Fiorentina. Il presidente è latitante, la dirigenza contestatissim; Valcareggi su Pioli: L'ha convinto Firenze, mica la Fiorentina. Dzeko? Non c'è progetto; Valcareggi: Il presidente è latitante, questa società non ha nessun progetto sportivo per la Fiorentina.