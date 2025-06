Valanga Bayern | Auckland travolto 10-0! Goleada dei bavaresi 3 gol di Musiala

Una goleada memorabile al Mondiale per club: il Bayern Monaco travolge Auckland City con un incredibile 10-0, grazie a una prestazione stellare e tre reti di Musiala. Questa vittoria dimostra la supremazia dei bavaresi e alimenta le aspettative per il prosieguo della competizione. Ma cosa ci riserverà il cammino del Bayern nei prossimi incontri? Restate sintonizzati, perché il calcio internazionale riserva sempre sorprese emozionanti.

Il Bayern Monaco ha battuto i neozelandesi dell’Auckland City per 10-0 (6-0) in una partita del gruppo C del Mondiale per club, giocata a Cincinnati. Questa la successione delle reti: nel primo tempo: 6' e 22' Coman, 18' Boey, 20' e 48' Olise, 45' Muller, nel secondo tempo: 22', 28' (rigore) e 39' Musiala, 44' Muller. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Valanga Bayern: Auckland travolto 10-0! Goleada dei bavaresi, 3 gol di Musiala

In questa notizia si parla di: bayern - auckland - musiala - valanga

Bayern Monaco-Auckland City: le probabili formazioni - Il grande spettacolo del Mondiale per Club 2025 inizia con un match imperdibile: Bayern Monaco contro Auckland City, una sfida tra campioni europei e neo-campioni di Oceania.

