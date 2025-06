Vaccino Covid Osa Polizia | Invito a confronto pubblico con Bassetti Burioni Crisanti e Speranza per risposte a danneggiati da effetti avversi

L’importanza di un confronto aperto e trasparente sui vaccini COVID-19 non può essere sottovalutata. Per questo, abbiamo organizzato un dibattito pubblico con esperti come Bassetti, Burioni, Crisanti e Speranza, per rispondere alle domande dei cittadini e affrontare senza tabù gli effetti avversi. Un’occasione unica per promuovere la chiarezza, la fiducia e il rispetto del principio del contraddittorio, pilastri di una società democratica e scientifica.

L'obiettivo è chiaro: offrire ai cittadini un dibattito trasparente, basato su dati verificabili e sul principio del contraddittorio, che è fondamento di ogni società democratica e di ogni vera comunità scientifica Invito aperto a confronto pubblico sul tema vaccini Covid 19 Ai Professori

In questa notizia si parla di: invito - confronto - vaccino - covid

