Vacanza in Toscana ma quanto mi costi?

Vacanza in Toscana: quanto mi costi? Firenze, 15 giugno 2025 – “Sapore di sale, sapore di mare...” cantava Gino Paoli. Ma il salato potrebbe non dipendere solo dall’acqua. Le associazioni dei consumatori lanciano l’allarme: i costi delle vacanze sono in aumento, trasformando il sogno di relax in un vero e proprio salasso per tante famiglie. E così, molte rinunciano a lunghi soggiorni e alle spese superflue...

Firenze, 15 giugno 2025 - " Sapore di sale, sapore di mare." cantava Gino Paoli. Ma il salato potrebbe non dipendere solo dall'acqua. A lanciare l'allarme sono le associazioni dei consumatori, anche se il caroprezzi non è una novità per i vacanzieri. La villeggiatura è sempre più costosa e per molte famiglie rappresentano un vero e proprio salasso tanto che in molti ormai hanno detto addio ai break lunghi da 10 o 14 giorni e anche al costosissimo mese "principe" delle ferie, ovvero agosto, e anche a luglio, spostandosi sui più ragionevoli giugno e settembre. Secondo i calcoli di Assoutenti, una famiglia con due figli che opta per la Toscana e decide di trascorrere una settimana in villeggiatura a cavallo di Ferragosto in un hotel a 3 stelle, deve mettere in conto una spesa minima sopra i 1.

Secondo lanazione.it: Ma non ci sono solo turisti che scelgono di trascorre le proprie ferie in Toscana, ci sono anche toscani che vanno in vacanza all'estero.