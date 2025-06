Usa | veto di Trump su uccisione Khamenei

In un gesto deciso, il presidente Donald Trump ha esercitato il veto sul piano israeliano di assassinare l'Ayatollah Khamenei, leader supremo dell'Iran. Un messaggio forte che evidenzia la volontà di evitare escalation incontrollate e mantenere la stabilità regionale. Questa decisione sottolinea le delicate dinamiche diplomatiche tra Stati Uniti, Israele e Iran, e mette in luce i complessi equilibri di potere nel Medio Oriente. La vicenda resta sotto stretto monitoraggio internazionale, poiché potrebbe avere ripercussioni significative sulla pace nella regione.

22.20 Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha posto il veto a un piano israeliano per assassinare il leader supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei Del divieto assoluto di Trump lo fa sapere un alto funzionario degli Stati Uniti: "Abbiamo scoperto che gli israeliani avevano piani per colpire il leader supremo dell'Iran. Trump era contrario e abbiamo detto agli israeliani di non farlo", ha scandito il funzionario, parlando a condizione di anonimato Il premier israeliano Netanyahu aveva negato che Trump avesse posto il veto.