Usa Trump | Era ora che l’America celebrasse le sue vittorie

Era ora che l’America celebrasse le sue vittorie più grandi. Durante una parata militare a Washington, Donald Trump ha esaltato la forza dell’esercito statunitense, in un discorso che coincideva con il suo 79º compleanno. “Grazie alla forza militare più grande, più agguerrita e più coraggiosa che abbia mai calpestato questa terra: l’esercito degli Stati Uniti”, ha sottolineato. Perché l’orgoglio e la potenza di una nazione si consolidano proprio così.

Il presidente Usa Donald Trump ha tenuto un discorso a Washington durante la parata militare che commemorava il 250esimo compleanno dell'Esercito degli Stati Uniti, che coincideva con il 79esimo compleanno del tycoon. "Grazie alla forza militare più grande, più agguerrita e più coraggiosa che abbia mai calpestato la faccia di questa terra: l'esercito degli Stati Uniti. Grazie mille. Perché l'esercito ci mantiene liberi, ci rende forti e stasera ha reso tutti gli americani molto orgogliosi. Tutti gli altri paesi celebrano le loro vittorie. Era ora che lo facesse anche l'America. È quello che stiamo facendo stasera", ha detto Trump.

