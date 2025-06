Usa sotto shock | sparatoria nel Minnesota muore deputata dem con il marito Ferito un senatore

Gli Stati Uniti sono sotto shock: una drammatica sparatoria nel Minnesota ha scosso la politica e la comunità. Un uomo, travestito da poliziotto, si è presentato di notte alle case di due membri democratici, aprendo il fuoco e causando la morte di una deputata e il ferimento del marito, mentre un senatore è rimasto ferito. Un episodio che solleva inquietanti interrogativi sulla sicurezza e sul clima politico attuale, lasciando tutti senza parole.

Usa sotto shck. Sparatoria a sfondo politico nel Minnesota: un uomo ha fatto fuoco contro due membri democratici del Congresso dello Stato, presentandosi in piena notte nelle loro case, vestito da poliziotto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Usa sotto shock: sparatoria nel Minnesota, muore deputata dem con il marito. Ferito un senatore

In questa notizia si parla di: sotto - sparatoria - minnesota - shock

Sparatoria Graz, polizia: "Situazione sotto controllo, diversi morti" - Un’altra drammatica tragedia scuote l’Austria: a Graz, una sparatoria in una scuola ha causato numerose vittime, tra cui il presunto autore.

Chi è Vance Boelter, il ricercato per la sparatoria di Minneapolis; Sparatoria Minnesota, uccisa la deputata Melissa Hortman: la condanna di Trump; Si traveste da poliziotto, spara a un senatore e uccide una deputata e il marito: attentatore in fuga in Minnesota.

Chi è Vance Boelter, il ricercato per la sparatoria di Minneapolis

cdt.ch scrive: enne è ricercato per l'omicidio della deputata Melissa Hortman e il ferimento del senatore John Hoffman -