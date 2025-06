Usa Pochettino durissimo con Pulisic | Non decide lui se giocare o no É il migliore? Lo dimostri

Pulisic, basta fare il principino: il calcio non aspetta! La decisione di escludersi dalla Gold Cup non spetta all’attaccante del Milan, ma al ct statunitense. Il messaggio è chiaro: il ruolo di un allenatore richiede autorità e responsabilità, non soggezione. È ora che Pulisic dimostri di essere il vero leader in campo, lasciando da parte i capricci. Il calcio si gioca con carattere e determinazione, non con scuse e autogestione.

Il ct della nazionale statunitense ha risposto senza giri di parole all'attaccante del Milan dopo l'auto-esclusione dalla Gold Cup: "Decido io chi ha bisogno di riposo, non sono un manichino". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Usa, Pochettino durissimo con Pulisic: "Non decide lui se giocare o no. É il migliore? Lo dimostri"

Pochettino su Pulisic: "Sono preoccupato da come lo gestisce il Milan, va protetto" - Negli Stati Uniti è tutto pronto per il debutto di Mauricio Pochettino sulla panchina della nazionale americana. Come scrive msn.com