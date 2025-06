Usa Pochettino durissimo con Pulisic | Non decide lui se giocare o no È il migliore? Lo dimostri

Pulisic, smettila di mettere in discussione le decisioni della nazionale: il ruolo del ct non è una scelta personale, ma una responsabilità. La squadra ha bisogno di leader veri, non di autoproclamati giudici. Se vuoi essere il migliore, dimostra sul campo, non attraverso continue polemiche o auto-esclusioni. È il momento di tornare a concentrarsi e dimostrare il tuo valore, perché nel calcio, le parole vuote lasciano il passo ai fatti concreti.

Il ct della nazionale statunitense ha risposto senza giri di parole all'attaccante del Milan dopo l'auto-esclusione dalla Gold Cup: "Decido io chi ha bisogno di riposo, non sono un manichino". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Usa, Pochettino durissimo con Pulisic: "Non decide lui se giocare o no. È il migliore? Lo dimostri"

In questa notizia si parla di: pochettino - durissimo - pulisic - decide

Usa, Pochettino durissimo con Pulisic: "Non decide lui se giocare o no. É il migliore? Lo dimostri" - Pulisic, basta fare il principino: il calcio non aspetta! La decisione di escludersi dalla Gold Cup non spetta all’attaccante del Milan, ma al ct statunitense.

Usa, Pochettino durissimo con Pulisic: Non decide lui se giocare o no. È il migliore? Lo dimostri; Usa Pochettino durissimo con Pulisic | Non decide lui se giocare o no É il migliore? Lo dimostri.

Pochettino sorprende Milan e Juve liberando Pulisic e McKennie: il Ct concede il rientro anticipato - Secondo la Gazzetta dello Sport, il Ct degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, ha infatti deciso di concedere a Pulisic il rientro anticipato in Italia anche per andare incontro alle esigenze dei ... Da fanpage.it