Una tragedia scuote Salt Lake City: un uomo di 39 anni, rimasto ferito durante le proteste ‘No Kings’ contro Trump, è deceduto. La violenza ha portato a uno scontro armato che ha lasciato una comunità sgomenta e alla ricerca di risposte. La polizia ha fermato un 24enne coinvolto nell’incidente, ma l’episodio solleva ancora molte domande sulla sicurezza e la tensione politica negli Stati Uniti. La vicenda si aggiunge al clima di crescente tensione sociale nel paese.

A Salt Lake City, nello Utah, è morto un uomo di 39 anni che sabato sera era rimasto ferito in una sparatoria durante le proteste ‘No Kings’ contro l’amministrazione del presidente americano Donald Trump. Lo riportano i media americani. A confermare la notizia in una conferenza stampa il capo della polizia di Salt Lake City, Brian Redd. L’aggressore è un 24enne: anche lui ferito da un colpo di pistola, è stato fermato dalla polizia insieme a due altre persone. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, morto il 39enne ferito nelle proteste anti-Trump nello Utah

