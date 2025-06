Usa la parata militare di Trump è un flop Piazze stracolme da New York a San Diego per le marce #NoKings – I video

In un confronto tra spettacoli di potenza, la parata militare di Trump si è rivelata un flop, mentre le piazze da New York a San Diego sono state invase da marce pacifiche dedicate a Martin Luther King. Video emozionanti e immagini di masse compatte hanno riproposto un messaggio di unità e cambiamento. In questo scenario, l’Esercito ci mantiene liberi per renderci forti», ha detto Trump, ma…

Carri armati, droni, veicoli militari e migliaia di soldati hanno sfilato sabato sera perle vie di Washington (la notte in Italia) per celebrare il 250esimo anniversario dell’Esercito Usa, in una parata voluta da Donald Trump, anche in occasione del suo 79esimo compleanno, per mostrare al mondo i muscoli militari dell’America. «L’Esercito ci mantiene liberi per renderci forti», ha detto Trump parlando al termine della parata: «Ci rendete orgogliosi, tutto il Paese vi ringrazia». Peccato che alla parata, complice anche il meteo ostile, abbiano preso parte più militari e addetti alla sicurezza che cittadini. 🔗 Leggi su Open.online

La parata militare di Trump - La parata militare di Donald Trump ha acceso il dibattito nazionale, mostrando una potente dimostrazione di forza e orgoglio patriottico sulla costa est dell’America.

Usa, la parata militare di Trump è un flop. Piazze stracolme da New York a San Diego per le marce #NoKings - I video; No Kings: la più grande protesta anti Trump in un solo giorno; Trump e la parata militare oggi a Washington: Se ci saranno proteste userò la forza.

Trump si fa la sua parata in stile nordcoreano e mostra tutta la debolezza

