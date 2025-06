Usa caccia all’uomo che ha sparato ai politici a Minneapolis | in auto aveva una lista di 70 nomi tra legislatori e attivisti per il diritto all’aborto

La violenza sconvolge Minneapolis: un uomo armato, travestito da poliziotto, ha aperto il fuoco contro due politici democratici, uccidendo Melissa Hortman e ferendo gravemente John Hoffman. Con una lista di 70 nomi tra legislatori e attivisti per il diritto all'aborto, l’indagine è ora in pieno svolgimento. La caccia all’uomo, ancora senza esito, si focalizza su Vance, il sospettato che potrebbe aver agito con motivazioni ben chiare.

È ancora in fuga l’uomo che nelle prime ore del mattino di sabato ha sparato a due membri democratici del Congresso dello Stato del Minnesota, presentandosi in piena notte nelle loro case vicino Minneapolis, vestito da poliziotto. La deputata Melissa Hortman e il marito sono morti, mentre il senatore John Hoffman e la moglie sono rimasti gravemente feriti. La vasta caccia all’uomo è in corso per rintracciare il sospettato: si tratta di Vance Boelter, 57enne cristiano evangelico dichiarato che lavora per una società di sicurezza privata ed è stato addestrato da ex militari. Sull’attacco le autorità hanno pochi subbi: è di matrice politica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Usa, caccia all’uomo che ha sparato ai politici a Minneapolis: in auto aveva una lista di 70 nomi, tra legislatori e attivisti per il diritto all’aborto

