Ursula von der Leyen | colloquio con Netanyahu su pace e stabilità in Medio Oriente

Ursula von der Leyen e Benjamin Netanyahu si sono confrontati in un colloquio telefonico cruciale, sottolineando l'impegno europeo per la pace e la stabilità in Medio Oriente. La leader europea ha ribadito il supporto all'autodifesa di Israele e ha evidenziato il ruolo dell'Iran come fonte di instabilità. La priorità è trovare una soluzione diplomatica urgente, affinché questa regione possa intraprendere un percorso di pace duratura e sicurezza condivisa.

Colloquio telefonico tra Ursula von der Leyen e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Ho ribadito il nostro impegno per la pace, la stabilità e gli sforzi diplomatici che portino a una de-escalation. In questo contesto, ho sottolineato che Israele ha il diritto di difendersi. L' Iran è la principale fonte di instabilità regionale. L'Europa è sempre stata chiara: l'Iran non potrà mai acquisire un' arma nucleare. È urgente trovare una soluzione negoziata", scrive su X la presidente della Commissione, che ha sottolineato a Netanyahu come la situazione umanitaria a Gaza sia "inaccettabile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ursula von der Leyen: colloquio con Netanyahu su pace e stabilità in Medio Oriente

In questa notizia si parla di: ursula - leyen - colloquio - netanyahu

Il tribunale Ue sconfessa Ursula von Der Leyen: i suoi sms sui vaccini Pfizer non possono rimanere segreti - Il Tribunale dell'Unione Europea ha ribaltato la decisione della Commissione Europea, sostenendo che i messaggi di testo tra Ursula von der Leyen e Albert Bourla di Pfizer non possono rimanere segreti.

Gli attacchi di Israele in Iran sono proseguiti per tutta la giornata, con obiettivi strategici colpiti come il centro di arricchimento nucleare di Natanz. Stando alle immagini satellitari, il danno sembra grave ma non critico. È probabilmente ciò che sia Netanyahu ch Vai su Facebook

Von der Leyen a Netanyahu, 'su Iran soluzione negoziale'; Von der Leyen a Netanyahu, 'su Iran soluzione negoziale'; Colloquio Meloni-Netanyahu sul nucleare iraniano. La premier sente Trump, Merz e von der Leyen.

Ursula von der Leyen: colloquio con Netanyahu su pace e stabilità in Medio Oriente - Von der Leyen discute con Netanyahu su pace, difesa di Israele e situazione umanitaria a Gaza, ribadendo l'opposizione all'arma nucleare iraniana. Riporta quotidiano.net