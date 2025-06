Uomo ferito durante le proteste ' No Kings' in Utah è morto

Una tragica notizia scuote le proteste "No King" in Utah: un uomo ferito durante le manifestazioni è deceduto, portando il bilancio delle vittime a 232 nel paese. Le manifestazioni, che hanno coinvolto milioni di americani contro le politiche di Trump, sono state segnate da tensioni e violenza, con circostanze ancora da chiarire. Un ulteriore dramma che sottolinea quanto sia complesso e acceso il clima politico negli Stati Uniti.

L'uomo ferito durante le proteste 'No King' in Utah è morto. Lo riferisce la polizia. Alle manifestazioni contro le politiche di Donald Trump che si sono tenute sabato in tutti gli Stati Uniti hanno partecipato, secondo gli organizzatori, milioni di americani. La vittima era rimasta ferita durante una sparatoria dai contorni ancora incerti insieme a un altro manifestante.

