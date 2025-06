Uomo disperso in mare a Scicli ricerche in corso

Una drammatica emergenza scuote la costa di Cava D’Aliga a Scicli, dove un uomo disperso in mare ha attirato l’attenzione delle autorità. Caduto da un’imbarcazione da diporto, si sono immediatamente attivate le ricerche con elicotteri, unità navali e squadre di protezione civile. La comunità si stringe nel timore e nella speranza di un lieto esito. La vicenda rimane sotto stretta osservazione, con le ricerche ancora in corso e il senso di solidarietà crescente.

Uomo disperso in mare davanti alla costa prospiciente Cava D’Aliga (Scicli), nel Ragusano, dove si stanno concentrando le ricerche. L’uomo sarebbe caduto in mare da una imbarcazione da diporto. Un elicottero dei vigili del fuoco decollato da Catania sta effettuando dei pattern di ricerca unitamente alle unità navali della Guardia costiera - la Cp 325 è sul posto - e della Protezione civile. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uomo disperso in mare a Scicli, ricerche in corso

In questa notizia si parla di: uomo - mare - disperso - scicli

L'Adriatico come il Mar Rosso: mare caldissimo, nuovi pesci alieni (e letali per l'uomo) e pescatori "senza futuro" - L'Adriatico, un tempo ricco di vita marina, sta affrontando una crisi senza precedenti. Pesci alieni e letali, provenienti dal Mar Rosso, minacciano la pesca e la sicurezza dei pescatori, mentre specie locali come seppie e triglie scompaiono.

Dramma nel Ragusano, giovane disperso in mare (VIDEO).

Uomo disperso in mare a Scicli, ricerche in corso - Uomo disperso in mare davanti alla costa prospiciente Cava D’Aliga (Scicli), nel Ragusano, dove si stanno concentrando le ricerche. gazzettadelsud.it scrive