Uomo accoltellato in strada | grave 38enne

Un'ombra di violenza si è abbattuta sulla tranquilla Solaro, quando un uomo di 38 anni è stato gravemente ferito in strada con un colpo di arma bianca. L'aggressione, avvenuta domenica pomeriggio in via San..., ha lasciato la comunità scioccata e in attesa di risposte. Un episodio che solleva ancora una volta il problema della sicurezza urbana e delle sue insidie. La polizia sta indagando per fare luce su quanto accaduto.

Un solo fendente, forse una coltellata, all'altezza dell'addome. Un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di domenica 15 giugno, a Solaro (Milano). L'aggressione, con un'arma bianca, forse una lama, secondo quanto al momento è emerso sarebbe avvenuta in strada, in via San. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Uomo accoltellato in strada: grave 38enne

In questa notizia si parla di: uomo - strada - accoltellato - grave

Drammatico ritrovamento ad Ostia, cadavere di un uomo riverso in strada - Un drammatico ritrovamento ha scosso Ostia all'alba di oggi, quando il cadavere di un uomo è stato trovato riverso in viale delle Repubbliche Marinare.

Accoltellato per strada a Milano, uomo trovato in una pozza di sangue: è grave https://ift.tt/q3kIel8 https://ift.tt/8vGusPE Vai su X

Accoltellato in strada a #Gravina in Puglia, in manette padre e figlia. Grave un 70enne Padre e figlia, rispettivamente di 50 e 26 anni, sono stati arrestati a Gravina in Puglia (Bari) dalla polizia perché considerati i responsabili dell'accoltellamento di un pension Vai su Facebook

Uomo accoltellato in strada nel Milanese: grave 38enne; Uomo accoltellato nel Cagliaritano, è grave. Arrestata la compagna a Maracalagonis; Maracalagonis, uomo accoltellato in casa: è grave | Fermata la convivente.

Solaro, uomo accoltellato in strada: grave 38enne - Un uomo di 38 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di domenica 15 giugno, a Solaro (Milano). Lo riporta milanotoday.it