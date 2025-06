Uomini e Donne colpo di scena dopo la rottura tra Gloria e Guido | il gesto di lui

Dopo mesi di tensioni e incomprensioni, Gloria Nicoletti e Guido Ricci tornano a sorprendere i fan con un gesto inaspettato sui social. La loro storia, segnata da alti e bassi, sembra aver preso una piega completamente diversa, lasciando tutti senza parole. Cosa si nasconde dietro questo ritorno? Scopriamo insieme cosa è successo tra i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, e quale sarà il loro destino.

Gloria Nicoletti e Guido Ricci, ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, tornano al centro del gossip con un colpo di scena inaspettato. Dopo una rottura turbolenta e mesi di tensioni, l’ex coppia si è mostrata sui social spiazzando tutti. Il video è bastato per confermare ciò che molti fan speravano: scopriamo insieme cosa è successo. La rottura di Gloria e Guido dopo Uomini e Donne. Fino a poche settimane fa sembrava impossibile. Gloria Nicoletti aveva definito “carta igienica” la lettera che Guido Ricci le aveva scritto e fatto recapitare tramite il blogger Lorenzo Pugnaloni. I toni erano tutt’altro che distensivi: accuse reciproche, frecciatine e un clima di tensione palpabile avevano fatto pensare a un addio definitivo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it