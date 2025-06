Università e città si lavora per rafforzare il legame tra Cesena e Università di Bologna

Universit224 e citt224 uniscono le forze per rafforzare il legame tra Cesena e l’Università di Bologna, creando un ponte tra eccellenza accademica e vitalità urbana. Le università non sono solo centri di sapere, ma anche motori di sviluppo sociale e culturale, mentre le città offrono un contesto dinamico per la crescita delle istituzioni. Insieme, costruiscono un futuro più ricco e innovativo, dove knowledge e comunità si incontrano per plasmare un domani migliore.

Le Università rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo urbano, sociale e culturale, costituendo un punto di riferimento stabile per le città che le ospitano. Allo stesso tempo, le città rappresentano un contesto essenziale, agendo da catalizzatori per la crescita e l'evoluzione degli atenei.

