Università a Bologna si fa il punto sulla Dichiarazione di Poitiers allo scopo di rafforzare il legame tra Unibo e città

L’Università di Bologna si fa portavoce di un dialogo strategico con la città di Poitiers, rafforzando il rapporto tra istruzione, sviluppo urbano e cultura. Questo incontro rappresenta un’occasione unica per consolidare partnership e favorire sinergie che possano arricchire entrambe le comunità. In un mondo in continua evoluzione, il legame tra università e città diventa sempre più cruciale per plasmare un futuro sostenibile e innovativo, dimostrando come l’istruzione sia il motore del progresso condiviso.

Le Università rivestono un ruolo fondamentale nello sviluppo urbano, sociale e culturale, costituendo un punto di riferimento stabile per le città che le ospitano. Allo stesso tempo, le città rappresentano un contesto essenziale, agendo da catalizzatori per la crescita e l’evoluzione degli atenei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Università, a Bologna si fa il punto sulla "Dichiarazione di Poitiers" allo scopo di rafforzare il legame tra Unibo e città

In questa notizia si parla di: università - punto - bologna - dichiarazione

Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla In Italia oltre 140.000 persone convivono con la SM. All’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, ci impegniamo ogni giorno per affrontare questa malattia con un approccio integrato: cura, ricerca e info Vai su Facebook

Università, a Bologna si fa il punto sulla Dichiarazione di Poitiers allo scopo di rafforzare il legame tra Unibo e città; John Hopkins University di Bologna: rinnovato il contratto aziendale; «Diciamo basta, come archeologi ma soprattutto come cittadini».